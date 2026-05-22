NATO Zirvesi'ne Türkiye Ev Sahipliği Yapacak

22.05.2026 19:18
Büyükelçi Hamilton, Türkiye'nin Ankara'daki NATO Zirvesi'ne başarıyla ev sahipliği yapacağını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Büyükelçi Kevin Hamilton, Türkiye'nin Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne "harika Türk misafirperverliğiyle" başarılı bir şekilde ev sahipliği yapacağına inandığını ifade etti.

Büyükelçi Hamilton, "NATO-Sırbistan 2026" askeri tatbikatını gözlemlemek için geldiği Sırbistan'ın güneyindeki Bujanovac kenti yakınındaki Borovac Eğitim Alanı'nda, AA muhabirine gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamilton, düzenlenen tatbikatın NATO ile Sırbistan arasındaki ortaklığın ve pratik işbirliğinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Balkanlar'daki güvenlik durumunu genel olarak oldukça istikrarlı ve güvenli olarak değerlendirdiklerini belirten Hamilton, NATO'nun bu istikrara bağlı olduğunu söyledi.

Kosova'yı da ziyaret ettiğini kaydeden Hamilton, Kosova'daki kurumlarla ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) liderliğiyle görüştüğünü aktardı.

Hamilton, görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini belirterek Kosova'daki güvenlik durumunun da istikrarlı olduğunu dile getirdi.

"Türkiye'nin bu önemli zirveye Ankara'da ev sahipliği yapmasından dolayı çok müteşekkiriz"

Ankara'da yapılacak NATO zirvesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hamilton, "Türkiye'nin bu önemli zirveye Ankara'da ev sahipliği yapmasından dolayı çok müteşekkiriz. Her zaman olduğu gibi o harika Türk misafirperverliğiyle ev sahipliği konusunda mükemmel bir iş çıkaracaklarını biliyoruz." dedi.

Hamilton, Ankara'daki zirvenin savunma üretiminin artırılması, Ukrayna'ya destek ve müttefiklerin savunma harcamaları olmak üzere üç temel başlık etrafında şekilleneceğini vurguladı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 19:32:04. #7.12#
