NATO Zirvesi Öncesi Ankara'da Sıkı Güvenlik

(ANKARA) - Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Çankaya'nın bazı noktalarına polis barikatları kurulurken, Çankaya Köşkü'nde bakım çalışmaları yapıldı.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında hazırlıklar devam ediyor. Atatürk Bulvarı, İran Caddesi ve Polonya Caddesi'nin bazı bölümlerine polis barikatları kurulurken, Çankaya Köşkü'nün bahçe demirlerinde boya çalışması yapıldığı görüldü.

4 BİNDEN FAZLA ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zirvenin güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla, 4 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasında il genelinde kapsamlı güvenlik uygulamaları gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 1,5 milyondan fazla kişi ile 930 bine yakın araç sorgulandı. Ekipler tarafından halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar, günübirlik konaklama yerleri ile diğer umuma açık iş yerleri denetlendi. Kentin birçok noktasında gerçekleştirilen uygulamalarda 4 binden fazla aranan şüpheli yakalandı.

ZİRVE KAPSAMINDA 56 BİN 288 PERSONEL GÖREV YAPACAK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dün yaptığı açıklamada, zirve süresince toplam 56 bin 288 personelin görev yapacağını bildirmişti. Çiftçi, görev yapacak personelin 48 bin 841'inin emniyet, 7 bin 447'sinin ise Jandarma Genel Komutanlığı personelinden oluşacağını belirterek, ayrıca 4 bin 405 ekip ve timin de güvenlik tedbirleri kapsamında sahada olacağını söylemişti. Esenboğa Havalimanı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı arasındaki güzergahta 3 bin 926 personelin görevlendirileceğini aktaran Çiftçi, Mürted Ankara Havaalanı, Ankara Havaalanı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı arasında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında ise bin 742 personelin görev yapacağını ifade etmişti.

KAPATILACAK YOLLAR...

Bakan Mustafa Çiftçi, NATO Liderler Zirvesi süresince kapatılacak yolları şöyle sıraladı:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi – ATO Congresium çevresinde Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Alparslan Türkeş Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi ile 2169 ve 2170 sokaklar trafiğe kapatılacaktır. Alegria Business Hotel çevresinde 286. Sokak ve 350. Sokak kapatılacaktır. Crowne Plaza Hotel çevresinde 173. Cadde, 171. Cadde ve 172. Cadde kapatılacaktır. Divan Hotel çevresinde Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, 720. Sokak ve 721. Sokak trafiğe kapatılacaktır. Wyndham Grand – Mercure – Mövenpick otelleri çevresinde Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, 5. Sokak, Nergiz Sokak, 4. Sokak, 3. Sokak ve 1. Sokak kapatılacaktır. HiltonSA – Sheraton – Lugal otelleri çevresinde Tahran Caddesi, Arjantin Caddesi, İran Caddesi, Polonya Caddesi, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak, Boğaz Sokak, Billur Sokak, Bülten Sokak ve Güniz Sokak trafiğe kapatılacaktır. InterContinental Hotel çevresinde Atatürk Bulvarı'nın John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü ile Gülözü Sokak kapatılacaktır. JW Marriott Hotel çevresinde Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1443. Sokak ve 1452. Sokak trafiğe kapatılacaktır. Metropolitan Hotel çevresinde ise 1377. Sokak, 1380. Sokak ve 1381. Sokak ile birlikte bunlara bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır. Yaya geçişlerinde herhangi bir kısıtlama yaşanmayacaktır."