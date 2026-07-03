NATO Zirvesi Öncesi Ankara'da Sıkı Güvenlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi Öncesi Ankara'da Sıkı Güvenlik

03.07.2026 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik önlemleri artırıldı. Polis barikatları kuruldu, 4 binden fazla aranan şüpheli yakalandı, 56 binden fazla personel görev yapacak ve birçok yol trafiğe kapatılacak.

(ANKARA) - Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Çankaya'nın bazı noktalarına polis barikatları kurulurken, Çankaya Köşkü'nde bakım çalışmaları yapıldı.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında hazırlıklar devam ediyor. Atatürk Bulvarı, İran Caddesi ve Polonya Caddesi'nin bazı bölümlerine polis barikatları kurulurken, Çankaya Köşkü'nün bahçe demirlerinde boya çalışması yapıldığı görüldü.

4 BİNDEN FAZLA ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zirvenin güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla, 4 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasında il genelinde kapsamlı güvenlik uygulamaları gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 1,5 milyondan fazla kişi ile 930 bine yakın araç sorgulandı. Ekipler tarafından halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar, günübirlik konaklama yerleri ile diğer umuma açık iş yerleri denetlendi. Kentin birçok noktasında gerçekleştirilen uygulamalarda 4 binden fazla aranan şüpheli yakalandı.

ZİRVE KAPSAMINDA 56 BİN 288 PERSONEL GÖREV YAPACAK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dün yaptığı açıklamada, zirve süresince toplam 56 bin 288 personelin görev yapacağını bildirmişti. Çiftçi, görev yapacak personelin 48 bin 841'inin emniyet, 7 bin 447'sinin ise Jandarma Genel Komutanlığı personelinden oluşacağını belirterek, ayrıca 4 bin 405 ekip ve timin de güvenlik tedbirleri kapsamında sahada olacağını söylemişti. Esenboğa Havalimanı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı arasındaki güzergahta 3 bin 926 personelin görevlendirileceğini aktaran Çiftçi, Mürted Ankara Havaalanı, Ankara Havaalanı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı arasında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında ise bin 742 personelin görev yapacağını ifade etmişti.

KAPATILACAK YOLLAR...

Bakan Mustafa Çiftçi, NATO Liderler Zirvesi süresince kapatılacak yolları şöyle sıraladı:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi – ATO Congresium çevresinde Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Alparslan Türkeş Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi ile 2169 ve 2170 sokaklar trafiğe kapatılacaktır. Alegria Business Hotel çevresinde 286. Sokak ve 350. Sokak kapatılacaktır. Crowne Plaza Hotel çevresinde 173. Cadde, 171. Cadde ve 172. Cadde kapatılacaktır. Divan Hotel çevresinde Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, 720. Sokak ve 721. Sokak trafiğe kapatılacaktır. Wyndham Grand – Mercure – Mövenpick otelleri çevresinde Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, 5. Sokak, Nergiz Sokak, 4. Sokak, 3. Sokak ve 1. Sokak kapatılacaktır. HiltonSA – Sheraton – Lugal otelleri çevresinde Tahran Caddesi, Arjantin Caddesi, İran Caddesi, Polonya Caddesi, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak, Boğaz Sokak, Billur Sokak, Bülten Sokak ve Güniz Sokak trafiğe kapatılacaktır. InterContinental Hotel çevresinde Atatürk Bulvarı'nın John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü ile Gülözü Sokak kapatılacaktır. JW Marriott Hotel çevresinde Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1443. Sokak ve 1452. Sokak trafiğe kapatılacaktır. Metropolitan Hotel çevresinde ise 1377. Sokak, 1380. Sokak ve 1381. Sokak ile birlikte bunlara bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır. Yaya geçişlerinde herhangi bir kısıtlama yaşanmayacaktır."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güvenlik, Çankaya, Güncel, Ankara, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi Öncesi Ankara'da Sıkı Güvenlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta Kızılırmak’ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2’si kayboldu Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu
Zakkum yedikten sonra fenalaştı Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
İlk gününde yoğun ilgi Depozito makineleri önünde metrelerce sıra İlk gününde yoğun ilgi! Depozito makineleri önünde metrelerce sıra
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi

12:06
Teklif Meclis’te En düşük emekli aylığı belli oldu
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
11:47
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:12
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende
İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 13:05:43. #7.13#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi Öncesi Ankara'da Sıkı Güvenlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.