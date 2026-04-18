NATO Zirvesi Öncesi Güçlü Avrupa Vurgusu

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, "Daha güçlü Avrupa, daha güçlü NATO" yaklaşımının temmuzda Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne giden süreçte İttifak'ın temel hedefi olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında "Avrupa'nın Güvenliğini Sağlamak: NATO Ankara Zirvesi'ne Doğru Birlik ve Stratejik Yenilenme" başlıklı panel düzenlendi.

Cenevre Güvenlik Politikası Merkezi (GCSP) Direktörü Thomas Greminger moderatörlüğündeki panelde Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Shekerinska, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ve Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys konuşmacı olarak yer aldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, temmuzda Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi için en büyük öncelikleri arasında müttefikler arasında güçlü birlik ve dayanışma sergileyebilmenin önemini vurguladı.

Gümrükçü, geçen yıl içindeki gelişmeler ve bazı durumlarda kullanılan sert söylemlerin, NATO'nun geleceği ve birliği konusunda soru işaretleri doğurduğunu belirterek, "Bu yüzden Ankara'daki zirveyi, bu endişeleri düzeltmek ve gidermek için bir fırsat olarak kullanabilmemiz ve zirvede müttefiklerin kolektif savunma açısından birbirlerine bağlı ve birlik içinde olduklarını bir kez daha göstermemiz gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

NATO'nun var olduğu 76 yıl boyunca çok sayıda kriz gördüğüne dikkati çeken Gümrükçü, her zaman bu krizlere dayanmayı başardığını ve bunun ABD ile Avrupa'nın çıkarına olduğunu dile getirdi.

"Daha güçlü Avrupa, daha güçlü NATO"

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Shekerinska da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nin, Ukrayna'yı güçlü tutma yönünde kuvvetli mesaj göndermesi gerektiğine dikkati çekti.

Daha güçlü jeopolitik rekabet dönemine hazırlandıklarının altını çizen Shekerinska, Ukrayna'daki savaşın bunun ilk işaretini oluşturduğuna işaret etti.

Shekerinska, Orta Doğu'da yaşananların da bunun göstergesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Savunma sanayisinin adım atması gerektiği, bizim adım atmamız gerektiği yönünde yaptığımız yorumların zamanında olduğu kanıtlandı. Sözlerimizi yatırımda, üretimde ve Ukrayna'ya destekte çok net eylemlerle takip etmemiz gerekiyor. Lahey Zirvesi'nden sonra görmek istediğimiz şey, Avrupalı müttefiklerin ve Kanada'nın güçlenmesi, onların daha fazla sorumluluk almasıdır."

Güçlü bir NATO'nun, Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın kendi savunmalarına daha fazla yatırım yaparken ABD'nin de transatlantik bağa ve İttifak'a taahhüdünü sürdürmesiyle mümkün olacağını vurgulayan Shekerinska, "Daha güçlü Avrupa, daha güçlü NATO" yaklaşımının Ankara'daki zirveye giden süreçte İttifak'ın temel hedefi olduğunun altını çizdi.

"NATO, herhangi bir rakibimizi yenmeye hazır olduğumuz zaman etkili bir caydırıcı ittifak olacaktır"

Litvanya Dışişleri Bakanı Budrys de NATO Zirvesi'nin bu yıl Türkiye'de düzenlenecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Litvanya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 5,4'ünü savunmaya harcadığını belirten Budrys, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nde müttefiklerin geçen yıl Lahey'deki zirvede anlaştıkları konuları rakam ve tablolarla göstermelerini beklediğini söyledi.

Budrys, savunma sanayisindeki talebin, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle arttığına dikkati çekerek, "Silahlanmamız gerektiği açık. Bu yüzden savunma sanayisi üzerinde daha fazla baskı olacak." diye konuştu.

"NATO, herhangi bir rakibimizi yenmeye hazır olduğumuz zaman etkili bir caydırıcı ittifak olacaktır, anahtar budur. Biz, hazır olmadığımızda ya da birisi bunu sorguladığında bizi test edeceklerdir." değerlendirmesini yapan Budrys, bu durumdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Budrys, Litvanya'nın, Avrupa'da yer alıp Avrupa Birliği (AB) sistemlerine dahil olmayan NATO üyelerinin oluşturulan sistemlere entegre edilmesini her zaman desteklediğinin altını çizdi.

"Ukrayna'ya gerekli desteği sağlamak, Avrupa güvenliği ve ötesi için anahtardır"

Letonya Dışişleri Bakanı Braze de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını "tercih edilmiş savaş" olarak nitelendirerek, Moskova'nın askeri güç kullanarak siyasi hedeflerine ulaşmasının karşılıksız kalmaması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın siyasi hedeflerine ulaşamamasını sağlamanın önemli olduğuna işaret eden Braze, "Bu yüzden Ukrayna'nın demokratik, güçlü bir Avrupa ülkesi olarak kalmasını sağlamak ve Ukrayna'ya gerekli desteği sağlamak, Avrupa güvenliği ve ötesi için anahtardır." dedi.