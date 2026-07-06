NATO Zirvesi Öncesi Güvenlik Vurgusu - Son Dakika
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NATO Zirvesi Öncesi Güvenlik Vurgusu

06.07.2026 12:56
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NATO ve AB'den savunma işbirliği çağrısı; Avrupa'nın güvenliği için üretim hızlandırılmalı.

(ANKARA) - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yarın başlayacak NATO Ankara Zirvesi öncesinde kaleme aldıkları ortak değerlendirmede, Avrupa'nın güvenlik ortamının köklü biçimde değiştiğini belirterek savunma sanayii üretiminin hızlandırılması ve müttefikler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

İngiltere merkezli The Economist dergisinde yayımlanan "Avrupa ve NATO'nun Savaşa Hazır Olmak İçin Yapması Gerekenler" başlıklı ortak yazıda, Soğuk Savaş sonrasında Avrupa'nın barış ortamına güvenerek savunma harcamalarını azalttığı, ancak mevcut güvenlik koşullarının bu yaklaşımı değiştirdiği ifade edildi.

Ortak değerlendirmede, Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırdığı, yeni üretim tesisleri kurduğu ve mevcut fabrikaların kapasitesini genişlettiği belirtilirken, insansız hava araçları, elektronik harp sistemleri ve hava savunma teknolojileri gibi alanlarda yeni şirketlerin sektöre katkı sunduğu kaydedildi. Bazı sivil üreticilerin de savunma sanayii için parça üretimine yöneldiği aktarıldı.

Buna karşın mevcut kapasitenin yeterli olmadığına dikkati çekilen yazıda, NATO müttefikleri ile Avrupa Birliği ülkelerinin savaş uçağı, havadan yakıt ikmal uçağı, deniz platformları, hava ve füze savunma sistemleri ile insansız hava araçları gibi alanlarda önemli eksiklikler bulunduğu ifade edildi. Ukrayna'ya verilen askeri desteğin mevcut stokları azalttığına işaret edilirken, Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'ın savunma kapasitelerini geliştirmeyi sürdürdüğü değerlendirmesi yapıldı.

Rutte ve von der Leyen, bu tablo karşısında Avrupa ve Kuzey Amerika'daki müttefiklerin sanayi altyapısı, teknoloji ve üretim kapasitesini daha yakın koordinasyon içinde kullanmasının önemine vurgu yaparak, Atlantik'in iki yakasında daha güçlü bir savunma işbirliği kurulması çağrısında bulundu ve "Bu, Atlantik'in her iki yakasında da gerçek bir çabadır. California'dan Kiev'e, Kopenhag'dan Varşova'ya, Oslo'dan Ankara'ya kadar uzanan coğrafyada varlıklarımızı, uzmanlığımızı ve yenilikçi yeteneklerimizi bir araya getirdiğimizde savunmamız eşsizdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi Öncesi Güvenlik Vurgusu - Son Dakika

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