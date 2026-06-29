NATO Zirvesi Protestosunda 40 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi Protestosunda 40 Gözaltı

29.06.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devrimci Gençlik Dernekleri, NATO zirvesini protesto eden 40 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

(İSTANBUL) - Devrimci Gençlik Dernekleri, İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto eden 40 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Devrimci Gençlik Dernekleri üyeleri, İstanbul Dolmabahçe'de "NATO zinciri kırılacak" yazılı pankart ve "NATO defol, bu memleket bizim" sloganları eşliğinde yürüyüş yaptı. NATO Parlamenter Zirvesi'ni protesto eden yaklaşık 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Devrimci Gençlik Dernekleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dolmabahçe'ye çıkan her sokağı kapattılar, arkadaşlarımızı eylem yapma şüphesiyle gözaltına aldılar ama NATO Parlamenter Zirvesi'nin yapıldığı Dolmabahçe'ye doğru yürüyüşümüzü engelleyemediler. NATO'cular, emperyalistler, işbirlikçileri defolacak, NATO zinciri kırılacak" denildi.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Politika, Gençlik, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi Protestosunda 40 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da et yiyen dev çekirge görüntülendi Elazığ'da et yiyen dev çekirge görüntülendi
Bozcaada’ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı Bozcaada'ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı
Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı
Aziz Yıldırım’dan Skriniar’ın transferi için kesin karar Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar
Bodrum’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

17:48
Dünya Kupası’na veda eden Suudi Arabistan’da istifa 7 yıllık görevini bıraktı
Dünya Kupası'na veda eden Suudi Arabistan'da istifa! 7 yıllık görevini bıraktı
16:25
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
15:52
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
15:46
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 18:00:30. #.0.5#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi Protestosunda 40 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.