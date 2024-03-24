Yakın zaman önce Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'la diplomatik ilişkilerini keserek Çin'i resmen tanıyan Pasifik ada ülkesi Nauru'nun Devlet Başkanı David Adeang, resmi ziyaret için Çin'e geldi.
Devlet televizyonu CGTN'in haberine göre, Adeang, 6 günlük resmi ziyareti kapsamında dün Pekin şehrine ulaştı.
Bu, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Nauru'dan Çin'e devlet başkanı düzeyindeki ilk resmi ziyaret oldu.
Honduras hükümeti, 15 Ocak'ta Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kestiğini, onun yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni, Çin'in tek meşru temsilcisi olarak tanıdığını duyurmuştu.
Diplomatik ilişkileri başlatan protokol 24 Ocak'ta iki ülke dışişleri bakanları tarafından Pekin'de imzalanmıştı.
Çin ile Tayvan arasında gelgitler
Pasifik ada ülkesi Nauru, ilk kez 1980 yılında Taipei ile kurduğu diplomatik ilişkileri 2002'de Pekin'e çevirmiş, ardından 2005'te Çin ile ilişkilerini keserek yeniden Tayvan'ı tanımıştı.
Ülke, her iki seferde de diplomatik ilişkiyi ekonomik yardım ve finansman edinme aracı olarak kullandığı eleştirilerine hedef olmuştu.
Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık halen devam ediyor.
Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.
Son Dakika › Güncel › Nauru Devlet Başkanı Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
Samsun'un Terme ilçesine bağlı Bazlamaç Mahallesi'nde, evine yeni yaptığı balkonun çökmesi sonucu Ahmet Dişikara isimli şahıs moloz altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmalarının ardından Dişikara'nın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Bayraklı'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'de yaptığı devlet terörü sonucunda 32 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobil gişelere çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle gişe geçici olarak kapatıldı ve otomobilin motoru yola savruldu.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını bıçaklayan şahıs, yakalanarak tutuklandı. Olay, Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir apartta meydana geldi. Aynı iş yerinde çalışan Y.K. (43) ve Y.D. (56) arasında iş yüzünden tartışma çıktı. Gündüz saatlerinde de devam eden tartışma sonucunda Y.K., Y.D.'yi bıçaklayarak kaçtı. Apartta meydana gelen olayda ihbar üzerine harekete geçen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan Y.K.'yı suç aleti bıçakla birlikte saklandığı yerde yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Polonya Wroclaw'da düzenlenen 46. Uluslararası Çocuk Eskrim Turnuvası'nda 11 yaş altı kadınlar flöre kategorisinde Derin Taşpınar, finalde rakibi Alesia Malodchyna'yı 10-7 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Turnuvada diğer Türk sporcular da başarılı performans sergiledi.
Maltepe'de AK Parti'nin seçim broşürü dağıtan bir vatandaş, bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda 72 yaşındaki görevli yaralandı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, eşi Berna Çiçek ile birlikte huzurevinde düzenlenen iftar programında yaşlılarla bir araya geldi. Çiçek, yaşlılara saygı haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, yaşlıların kendileri için kıymetli olduğunu belirtti ve ihtiyaçlarının karşılanması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çiğli ilçesinde vatandaşlarla buluşarak Harmandalı çöplüğü sorununu çözeceklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?