Nauru Devlet Başkanı Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirdi

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Yakın zaman önce Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'la diplomatik ilişkilerini keserek Çin'i resmen tanıyan Pasifik ada ülkesi Nauru'nun Devlet Başkanı David Adeang, resmi ziyaret için Çin'e geldi.

Devlet televizyonu CGTN'in haberine göre, Adeang, 6 günlük resmi ziyareti kapsamında dün Pekin şehrine ulaştı.

Bu, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Nauru'dan Çin'e devlet başkanı düzeyindeki ilk resmi ziyaret oldu.

Honduras hükümeti, 15 Ocak'ta Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kestiğini, onun yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni, Çin'in tek meşru temsilcisi olarak tanıdığını duyurmuştu.

Diplomatik ilişkileri başlatan protokol 24 Ocak'ta iki ülke dışişleri bakanları tarafından Pekin'de imzalanmıştı.

Çin ile Tayvan arasında gelgitler

Pasifik ada ülkesi Nauru, ilk kez 1980 yılında Taipei ile kurduğu diplomatik ilişkileri 2002'de Pekin'e çevirmiş, ardından 2005'te Çin ile ilişkilerini keserek yeniden Tayvan'ı tanımıştı.

Ülke, her iki seferde de diplomatik ilişkiyi ekonomik yardım ve finansman edinme aracı olarak kullandığı eleştirilerine hedef olmuştu.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık halen devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.