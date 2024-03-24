Nauru Devlet Başkanı Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nauru Devlet Başkanı Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirdi

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'la diplomatik ilişkilerini keserek Çin'i resmen tanıyan Pasifik ada ülkesi Nauru'nun Devlet Başkanı David Adeang, resmi ziyaret için Çin'e geldi. Adeang, 6 günlük resmi ziyareti kapsamında dün Pekin şehrine ulaştı. Bu, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Nauru'dan Çin'e devlet başkanı düzeyindeki ilk resmi ziyaret oldu.

24.03.2024 22:21  Güncelleme: 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yakın zaman önce Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'la diplomatik ilişkilerini keserek Çin'i resmen tanıyan Pasifik ada ülkesi Nauru'nun Devlet Başkanı David Adeang, resmi ziyaret için Çin'e geldi.

Devlet televizyonu CGTN'in haberine göre, Adeang, 6 günlük resmi ziyareti kapsamında dün Pekin şehrine ulaştı.

Bu, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Nauru'dan Çin'e devlet başkanı düzeyindeki ilk resmi ziyaret oldu.

Honduras hükümeti, 15 Ocak'ta Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kestiğini, onun yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni, Çin'in tek meşru temsilcisi olarak tanıdığını duyurmuştu.

Diplomatik ilişkileri başlatan protokol 24 Ocak'ta iki ülke dışişleri bakanları tarafından Pekin'de imzalanmıştı.

Çin ile Tayvan arasında gelgitler

Pasifik ada ülkesi Nauru, ilk kez 1980 yılında Taipei ile kurduğu diplomatik ilişkileri 2002'de Pekin'e çevirmiş, ardından 2005'te Çin ile ilişkilerini keserek yeniden Tayvan'ı tanımıştı.

Ülke, her iki seferde de diplomatik ilişkiyi ekonomik yardım ve finansman edinme aracı olarak kullandığı eleştirilerine hedef olmuştu.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık halen devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Kaynak: AA

Tayvan, Pekin, Çin, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nauru Devlet Başkanı Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:49 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara dahil 23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 23 ile sarı kodlu uyarı
20:50 Mitingde atılan sloganı duyan CHP lideri Özgür Özel hemen devreye girdi: Evladım o mesajı mı verdik şimdi Mitingde atılan sloganı duyan CHP lideri Özgür Özel hemen devreye girdi: Evladım o mesajı mı verdik şimdi?
20:11 Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’ın takas teklifine yanıt Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'ın takas teklifine yanıt
18:21 Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın cip ile çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın cip ile çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
18:13 Rusya’da konser salonunu tarayan teröristler, kana buladıkları Moskova’ya getirildi Rusya'da konser salonunu tarayan teröristler, kana buladıkları Moskova'ya getirildi
21:48 “Kim Milyoner Olmak İster“de 5 milyon liralık büyük ödül sorusu açıldı "Kim Milyoner Olmak İster?"de 5 milyon liralık büyük ödül sorusu açıldı
19:19 Tartıştığı polislerin üzerine otomobil sürüp, bir kişiye çarparak kaçtı Tartıştığı polislerin üzerine otomobil sürüp, bir kişiye çarparak kaçtı
18:27 Tokat’ta çocuk istismarcısına gözaltı Tokat'ta çocuk istismarcısına gözaltı
18:05 Ermenistan’ın başkenti Erivan’da karakola el bombalı saldırı Ermenistan'ın başkenti Erivan'da karakola el bombalı saldırı
17:58 Fatih Erbakan: Yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar Fatih Erbakan: Yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar
17:18 Sağlık Bakanı Koca’dan Kadir İnanır’ın durumuyla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Koca'dan Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili açıklama
16:14 Özgür Özel’den Hamza Dağ tepkisi: İzmir’e kayyım atamaya çalışıyor Özgür Özel'den Hamza Dağ tepkisi: İzmir'e kayyım atamaya çalışıyor
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi’ne katılanların sayısını duyurdu: 1,5 milyona alıştık Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi'ne katılanların sayısını duyurdu: 1,5 milyona alıştık
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem denen arkadaşla İstanbul 30 yıl geriye gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem denen arkadaşla İstanbul 30 yıl geriye gitti
15:01 Rozetini bizzat Erdoğan taktı Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti’ye geçti Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 22:44:53. #1.13#
SON DAKİKA: Nauru Devlet Başkanı Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement