Nazilli'de '1 Kitap 1000 Pencere' Projesiyle Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Nazilli'de '1 Kitap 1000 Pencere' Projesiyle Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi

Nazilli\'de \'1 Kitap 1000 Pencere\' Projesiyle Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen '1 Kitap 1000 Pencere' projesi kapsamında Sümer Parkı'nda kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan öğrenciler ve aileleri birlikte kitap okuyarak kitap okuma alışkanlığını teşvik etti. Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli'nin eğitim şehri olduğunu ve eğitime verdikleri destekten bahsederek projelerin devamlılığının önemine vurgu yaptı.

01.05.2024 09:13
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Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "1 Kitap 1000 Pencere" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

İlçedeki öğrencilerin kitap okumasını teşvik etmek amacıyla Sümer Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, aileleriyle birlikte kitap okudu.

Etkinliğe katılan Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli'nin eğitim şehri olduğunu ve eğitime büyük destek verdiklerini söyledi.

Projelerde devamlılığın esas olduğunu ifade eden Arısoy, "Sevgili öğrencilerimizin her birinin ayrı ayrı yetenekleri var. Biz de buna göre etkinlikler gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Çocukların sosyal anlamda gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nazilli'de '1 Kitap 1000 Pencere' Projesiyle Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli'de '1 Kitap 1000 Pencere' Projesiyle Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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