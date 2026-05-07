Nazilli'de Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nazilli'de Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi

07.05.2026 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli'de anaokulu öğrencilerine trafik kuralları ve güvenliği eğitimi verildi. Etkinlikte hediyeler dağıtıldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Sümerpark içerisinde bulunan özel trafik pist ve eğitim alanında Trafik ve İlkyardım Haftası kapsamında Nazilli Vakıfbank İlkokulu bünyesindeki Anaokulu öğrencilerine yönelik güvenli trafik eğitimi programı düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere yaya yolu ve üst geçit kullanımı ile trafik işaretleri ve kuralları konularında bilgi verildi. Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi Nazilli Trafik Tescil Büro Amiri Semih Kırbaş tarafından verildi. Eğitimde ilçe Emniyet Müdürü Erdal Esen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner de hazır bulundu. Trafik kurallarını adım adım uygulayan miniklere İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen ve beraberindeki polisler tarafından kırmızı düdük ve çeşitli boyama kitapları hediye edildi. Öğrenciler ise polislere çiçek verdi.

Etkinlikte konuşan Nazilli ilçe Emniyet Müdürü, "Eğitim ve öğretim döneminin başlamasından buyana ilçemizde bulunan okullarımızda eğitim ve öğretimlerini sürdüren öğrencilerimize trafik hastası nedeni ile trafik eğitimleri veriyoruz.İlçemiz genelinde her gün trafik kazalarıyla karşılaşıyoruz. Bu trafik kazaları zaman zaman can kayıplarıyla sonuçlanıyor. Bizlerde bu duruma çok üzülüyoruz. Aslında trafik kurallarına herkes uysa bu acı sonuçlarla karşılaşmayacağız. Motosiklette can güvenliği için vatandaşlarımızın kask takmasını istiyoruz. İnşallah çocuklarımız da araç ve motor kullanan babalarını uyaracaklar. Otomobil kullanırken de mutlaka emniyet kemerlerimizi takalım. Takmayanları da mutlaka uyarlayalım" dedi.

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), -

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazilli'de Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı
Bakan Kacır tarih verdi: Milli hibrit roketle 2027’de Ay’dayız Bakan Kacır tarih verdi: Milli hibrit roketle 2027’de Ay’dayız
Çorum Valiliği’nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama Çorum Valiliği'nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama
Hakan Safi’nin seçimdeki transfer kozu belli oldu Hedefte o yıldız var Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var
Ereğli’de eski sevgililerin kavgası kanlı bitti Ereğli'de eski sevgililerin kavgası kanlı bitti
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar

18:54
Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Arseniy Batagov’un dış menisküs ameliyat olduğunu duyurdu.
Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Arseniy Batagov'un dış menisküs ameliyat olduğunu duyurdu.
18:18
CHP’den AK Parti’ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal’a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
17:58
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği tarih belli oldu
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu
17:33
Fenerbahçe’de Nene için yolun sonu
Fenerbahçe'de Nene için yolun sonu
16:59
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
16:30
Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı Bakın ne yaşanmış
Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 19:10:30. #7.12#
SON DAKİKA: Nazilli'de Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.