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Nazilli'de Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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Nazilli'de Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Nazilli\'de Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, son bir ayda çalınan motosikletlerle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, 2 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri, aynı şüphelilerin motosikletleri çaldığını tespit etti ve operasyon düzenledi. Şüpheliler, polis kovalamacası sonucu yakalandı ve emniyet müdürlüğüne götürüldü.

31.01.2024 13:19
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda 3 farklı yerden çalınan motosikletlere ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, motosikletleri aynı şüphelilerin çaldığını belirledi.

Zanlıların adreslerini belirleyen ekipler operasyon yaptı. Polisi fark edince kaçmaya çalışan M.E ve O.K kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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