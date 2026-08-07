Nazilli'de Motosiklet-Otomobil Kazası: 2 Yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yeşil Mahallesi'nde ilerleyen Y.K. yönetimindeki 09 AOY 246 plakalı motosiklet, 1857 ile 628 sokakları kesişiminde B.Y. idaresindeki 09 CBJ 25 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Y.K. ve motosikletteki kardeşi E.S.K. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü B.Y. ifadesi için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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