Nazilli'de Nazif Korkmaz'ın evindeki yangın söndürüldü, evi kullanılamaz hale geldi

Nazilli'de Nazif Korkmaz'ın evindeki yangın söndürüldü, evi kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 86 yaşındaki Nazif Korkmaz'a ait evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Korkmaz kendi imkanlarıyla evden çıkarken, elektrikli battaniyeden çıktığı değerlendirilen yangında ev kullanılamaz hale geldi ve soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Yıldıztepe Mahallesi 57. Sokak'ta Nazif Korkmaz'a (86) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden Korkmaz, kendi imkanlarıyla evden çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Elektrikli battaniyeden çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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