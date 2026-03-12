Nazilli'de Otobüste 12 Tavus Kuşu Ele Geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otobüste çuvala sarılı 12 tavus kuşu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Nazilli Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydın-Denizli otoyolu Nazilli gişelerinde denetim gerçekleştirdi.

Bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, çuvala sarılı halde, belgesi ve halkası bulunmayan 12 tavus kuşu bulundu.

Hayvanlar Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Tavus kuşlarının sahibi olduğu belirlenen yolcu R.U. (51) hakkında idari işlem yapıldı.