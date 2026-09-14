Nazilli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
M.Ç. idaresindeki 35 CJV 924 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi Mehmet Özalp Bulvarı'nda Ç.N.'nin kullandığı 09 AST 410 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosikletteki Ç.N. ve A.C.D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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