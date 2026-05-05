Nazilli'de Pahalılık ve Ekonomi Eleştirisi

05.05.2026 19:51
CHP'li Bülbül, Nazilli'de pazar ziyaretinde vatandaşların geçim sıkıntılarına dikkat çekti.

(AYDIN) - CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrısı kapsamında çıktığı saha ziyaretinde, Nazilli'de vatandaşla buluştu. Pazarda konuşan yurttaşlar, "Sadece süt aldım" ve "Geçinemiyorum" diyerek pahalılığa tepki gösterdi. Bir pazar esnafı ise "Ekrem İmamoğlu hemen hapisten çıksın. Kabahati yok, suçu yok. Her gün dua ediyorum" dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrısı kapsamında başlattığı saha çalışması kapsamında, Nazilli'de Turan Mahallesi pazarında vatandaşla bir araya geldi.

Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilgün Aktaş ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç'un da katıldığı saha ziyaretinde, vatandaşlar ekonomiye dair eleştirilerini dile getirdi.

Boş pazar arabasını gösteren vatandaş, "Sadece süt aldım" derken bir başka vatandaş, "Geçinemiyorum" tepkisinde bulundu.

"Özgür Özel'i seyrederken her gün ağlıyorum"

Bir pazar esnafı Bülbül'e "Özgür Özel'i seyrederken her gün ağlıyorum. Allah uzun ömürler versin, yolunu açık etsin. Ekrem İmamoğlu hemen hapisten çıksın. Kabahati yok, suçu yok. Her gün dua ediyorum. Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olacağı için mahsus hapis yatırdılar. Yazıklar olsun. Çok üzülüyorum" dedi.

"Geçinemiyorum, hayat pahalı"

Emekli bir kadın "Geçinemiyorum. Hayat pahalı. Ev kira. Emekli maaşı ancak doğalgaz, elektrik, kiraya gidiyor. Bir salatalık bir muz aldım pazardan başka da bir şey almadım. Yeter artık" diyerek pahalılıktan yakındı.

Boş pazar arabasını gösterdi

Pazarda bir başka vatandaş ise "Sadece süt aldım. O da 30 TL" diyerek boş pazar arabasını gösterdi. Ardından CHP'li Bülbül, "Üretici maliyetini kurtarmıyor. Vatandaşın da parası yok alırken zorlanıyor. Üreticinin derdi başka, tüketicinin başka" diye konuştu.

"En büyük banknotla ancak bir sarmaşık alabiliyorsun"

Ege'ye özgü acı sarmaşığın bulunduğu tezgaha giden Bülbül, "Bu vatandaşın parmağı bunu toplarken sakat kalmış. Üretiyor ama Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek banknotu ile ancak bir sarmaşık alabiliyorsun" diye tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA

19:40
