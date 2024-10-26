Nazilli\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Esenköy Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 4 uçak ile Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne ait 6 arazöz, 2 su tankeri ve 1 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 5 dekarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
Bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.
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