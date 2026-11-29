Nazilli'de yıkımı süren eski yurt binasında kaynak kıvılcımı yangın çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yıkımı süren eski yurt binasının çatısındaki kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar apartman boşluğunda yangın başlattı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın binada hasara yol açtı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yıkım çalışmaları devam eden eski yurt binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahalle 22/1 Sokak'taki eski yurt binasının çatısında kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar, apartman boşluğunda yangına neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Kaynak: AA
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