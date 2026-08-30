Nazilli\'de Zafer Bayramı Töreni

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Hakan Kaplan tarafından anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Törenin ardından Kaymakam Kan, makamında tebrikleri kabul etti.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nusret Emirosmanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Sönmez Taşar, siyasi parti ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.