Nazilli'de Zeytinlik Yangını Söndürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Dereağzı Mahallesi'nde A.Y'ye ait zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.
