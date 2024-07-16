Nazilli'deki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi Diyarbakır'da defnedildi - Son Dakika
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Nazilli'deki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi Diyarbakır'da defnedildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerden Ramazan Okul'un cenazesi, memleketi Diyarbakır'da defnedildi. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

16.07.2024 21:05
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında önceki gün meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçiden Ramazan Okul'un cenazesi, memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.

Aydın Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Okul'un cenazesi merkez Bağlar ilçesine getirildi.

Yeniköy Mezarlığı'na götürülen cenaze, burada kılınan namazın ardından defnedildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında 14 Temmuz'da meydana gelen göçükte toprak altında kalan 4 işçiden Hacı Doğan kurtarılmış, Celal Yıldırım, Ramazan Okul ve Burusk Şeyhmus Yapıştıran hayatını kaybetmişti.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında firmanın saha sorumlusu ve kepçe operatörünün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nazilli'deki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi Diyarbakır'da defnedildi - Son Dakika

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