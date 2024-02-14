Nazilli\'deki tüp patlaması davasında bir sanık tahliye edildi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı tüp patlamasına ilişkin davada tutuklu yargılanan 2 sanıktan biri tahliye edildi.

Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu yargılanan Leyla Y. ve Mustafa Görkem B, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanık Faruk Y. ile maktullerin yakınları ve olaya müdahale eden itfaiye personelinin de hazır bulunduğu duruşmada, restoran sahibi Leyla Y, olayda sorumluluğun markalarını kiraladıkları firmada ve tüp dağıtım şirketinde olduğunu iddia etti.

İlk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tüp bayisi sahibi Ali B'nin oğlu Mustafa Görkem B. ise sorumluluğun tüp dağıtım şirketine ait olduğunu, firmanın kendilerine yeterli düzeyde eğitim vermediğini savundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, Leyla Y'nin tahliyesini ve sanığa yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini talep etti, Mustafa Görkem B'nin ise tutukluluk halinin devamını istedi.

Patlamada hayatını kaybeden Emine Düztepe'nin eşi ve İrem Düztepe'nin babası İlker Düztepe, mütalaaya karşı çıkarak, Leyla Y'nin tutukluluğunun devam etmesi, Mustafa Görkem B'nin babası Ali B'nin de tutuklanması gerektiğini söyledi.

Düztepe, "Olayın üstünden daha bir sene geçti, bu olaya sebebiyet veren kişilerin serbest bırakılması kabul edilemez. 8 kişinin hayatı bu kadar ucuz mu?" dedi.

Müşteki avukatları tüm sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Leyla Y'nin tahliye edilmesine ve sanığa yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine, Mustafa Görkem B'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ayrıca tutuksuz yargılanan Faruk Y'nin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan maktul avukatları Salih Cengiz, Mehmet Sinan Kılıç ve Süleyman Yılmaz, ülke gündemine oturan olayın ardından alınan kararların adalete olan inançlarını sarstığını söyledi.

Avukat Cengiz, "Ölen öldüğüyle kaldı mı demeliyiz? 1,5 yıl 8 insanın ölümü için değerlendirilebilecek bir süre değil. Verilen karar kamuoyunu yakından ilgilendirmektedir. Biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Adalet bir şekilde yerini bulur. Salıverilmelerine itirazlarımızı yapacağız." dedi.

Olay ve iddianame

Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki restoranda 30 Aralık 2022'de tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmış, bir şüpheli ifadesinin ardından salıverilmiş, hakimliğe sevk edilen şüphelilerden restoran sahibi Leyla Y, tüp bayisi sahibi Ali B. ve oğlu Mustafa Görkem B. tutuklanmış, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

İddianamede 9 şüpheli hakkında "taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçlamasıyla 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İlk duruşmada tüp bayisi sahibi Ali B'nin tutuklu bulunduğu süre ve sağlık sorunları göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.