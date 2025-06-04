Nazım Hikmet, Vefatının 62. Yılında Bornova\'da Anıldı

(İZMİR)- Nazım Hikmet Ran, vefatının 62'nci yılında Bornova Belediyesi'nin Büyükpark Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlediği konserle anıldı.

Bornova Belediyesi, Nazım Hikmet'i vefatının 62'nci yılında Büyükpark Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda andı. " Mavi Gözlü Dev'e Saygıyla" başlıklı etkinlikte müzik eğitmenlerinden oluşan Grup İlyada, Nazım'ın derinlikli şiirlerinden beslenen eserleri seslendirdi. Konsere yoğun katılım gösteren Bornovalılar, "Karlı Kayın Ormanı", "Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar", "Ceviz Ağacı" ve "Senin Düşünmek" eserlerine eşlik etti.

"Yaşam düşlerini yaşatmayı bir görev biliyoruz"

Nazım Hikmet sadece bir şair değil barışın, adaletin, emeğin ve özgürlüğün sesi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Onun dizelerinde halkımızın ruhu, mücadele azmi ve insan sevgisi vardır. Bornova olarak Nazım'ı anmakla kalmıyor, onun eşitlikçi, ilerici ve insanca yaşam düşlerini yaşatmayı bir görev biliyoruz. Bu gece, kültürle, sanatla ve kolektif hafızayla örülmüş bir saygı duruşudur" dedi.

Bornova Belediyesi, sanatı toplumsallaştıran ve kamusal alanlarda erişilebilir kılan anlayışıyla kültürel etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini bildirdi.