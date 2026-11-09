Nebatiye'de İsrail ordusu anlaşmaya rağmen evleri yakıp yıkmayı sürdürüyor - Son Dakika
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Nebatiye'de İsrail ordusu anlaşmaya rağmen evleri yakıp yıkmayı sürdürüyor

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NNA'ya göre İsrail ordusu güney Lübnan'da Nebatiye ve Merceiyyun çevresini topçu ateşine tutuyor, Zavtar eş-Şarkiyye'de evleri yakıp iş makineleriyle yıkıyor. Saldırılar, 26 Haziran 2026'da ABD arabuluculuğunda imzalanan Çerçeve Anlaşması'na rağmen sürüyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki beldelerde topçu atışlarını ve ev yıkımlarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Nebatiye ve Merceiyyun kentleri başta olmak üzere güneydeki birçok noktayı hedef aldı.

Haberde, İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Zavtar eş-Şarkiyye beldesinde evleri yakmaya, iş makineleriyle evlerin temelleri ve çatılarını yıkmaya devam ettiği belirtildi.

Bölgedeki yerleşim yerleri ve ormanlık alanların da hedef alındığı aktarılan haberde, Meyfedun, Zavtar eş-Şarkiyye, Nebatiye el-Fevka ve Ayta eş-Şaab beldeleri arasındaki alanların aralıklı topçu ateşine tutulduğu kaydedildi.

Ayrıca İsrail savaş uçaklarının Kefr Tebnit beldesine iki hava saldırısı düzenlediği, Zavtar eş-Şarkiyye, Zavtar el-Garbiyye ve El-Kantara beldeleri arasında ise büyük patlamalar meydana geldiği ifade edildi.

Merceiyyun kentinde de İsrail topçusunun Mecdel Selm beldesi çevresi ile Seluki Vadisi'ni bombaladığı, Hucerye Vadisi ve Kabriha beldesi etrafına ise ağır makineli tüfeklerle ateş açtığı bildirildi.

Öte yandan, İsrail askerlerinin Deyr Mimas beldesi sakinlerinden Nekad Bişarat adlı Lübnanlıyı iki günlük gözaltı ve sorgunun ardından dün sabaha karşı serbest bıraktığı aktarıldı.

Söz konusu saldırılar, Beyrut ve Tel Aviv yönetimleri arasında 26 Haziran 2026'da ABD arabuluculuğunda imzalanan "Çerçeve Anlaşması"na rağmen devam ediyor.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği alanlardan kademeli olarak çekilmesini ve bu bölgelere Lübnan ordusunun konuşlanarak güvenlik sorumluluğunu üstlenmesini öngörüyor.

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bazı alanları onlarca yıldır, 2023-2024 yıllarındaki kara harekatıyla Lübnan içlerine 10 kilometre kadar girerek ele geçirdiği alanları ise o dönemden bu yana işgal altında tutuyor.

Kaynak: AA
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