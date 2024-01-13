Nebi Hatipoğlu, şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin\'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

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ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar•
Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Şehidin Odunpazarı ilçesindeki babaevini ziyaret eden Hatipoğlu, baba Nazif ve anne Ferah Evcin'e taziyelerini iletti.
Aileye ve yakınlarına başsağlığı dileyen Hatipoğlu, "Acımız büyük, milletimizin başı sağ olsun." dedi.
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