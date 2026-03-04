Nebiyan Ürünleri için Coğrafi İşaret Projesi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen 2024 Yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan proje ile Nebiyan fasulyesi, Nebiyan kestanesi ve 19 Mayıs salebi için coğrafi işaret başvurusunda bulunulacak.

19 Mayıs Belediyesinden yapılan açıklamada, selediye tarafından hazırlanan "Nebiyan Markalaşma Yolundu Projesi"nin protokolü, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalandı.

Proje kapsamında Nebiyan fasulyesi, Nebiyan kestanesi ile 19 Mayıs salebi için coğrafi işaret başvurusu için çalışma yürütülecek.

Topaloğlu, ilçenin doğal ve tarımsal değerlerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkati çekerek, "Coğrafyamızın sahip olduğu zenginliğin farkındayız. İlçemizin turizm değerlerini ön plana çıkarırken bu coğrafyanın sunduğu tarımsal ürünlerimizi de markalaştırma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Coğrafi işaret tesciliyle ürünlerin katma değerinin artacağını vurgulayan Topaloğlu, üreticilerin gelirinin yükselmesine katkı sağlanacağını, yöre ekonomisinin güçleneceğini belirtti.

Dicle ise projenin bölgeye önemli katkı sağlayacağını kaydetti.