Barzani: İran Krizi Askeri Çözüm İstemiyor, Kürdistan Savaşın Parçası Olmayacak

Başkan Neçirvan Barzani, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği mülakatta, ABD'nin İran'daki rejim değişikliğini konuşmadığını, daha çok İran'ın nükleer ve füze programlarının durdurulmasına odaklandığını ifade etti. Hiç kimsenin Kürtlerden İran'a askeri müdahale istemediğini belirten Barzani, İran sorununun askeri yollarla çözülemeyeceğini vurguladı ve Kürdistan Bölgesi'nin bölgedeki herhangi bir savaşın parçası olmayacağını açıkladı.

Barzani, ABD ile İran arasında zihniyet farkı olduğunu, İranlıların sakin ve titiz, Amerikalıların ise hızlı çözüm isteyen bir yaklaşımda olduğunu kaydetti. Kürdistan Bölgesi topraklarının komşu ülkelere karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerini tekrarlayarak, 'Biz bu savaşın bir parçası olmak istemiyoruz' dedi. Ayrıca, Tahran rejiminin hava bombardımanlarıyla değiştirilmesinin imkansız olduğunu, rejimin ayakta kalmayı başardığını belirtti.

Irak hükümetine yönelik eleştirilerini dile getiren Barzani, Bağdat'ın milis saldırılarını engellemek için yeterli çaba göstermediğini söyledi. Savaşın başlangıcından bu yana Kürdistan Bölgesi'ne 600'den fazla saldırı düzenlendiğini açıklayarak, milisler kontrol altına alınmadığı sürece Irak'ın istikrara kavuşamayacağı uyarısını yaptı. Petrol ihracatını artırma potansiyelinden bahseden Barzani, İtalyan güçlerine teşekkür ederek, Vatikan ziyareti ve İtalya ile ilişkileri geliştirme isteğini de paylaştı.