Necmeddin Bilal Erdoğan, Türk heyetiyle Beyrut'ta Berri dahil 3 yetkiliyle görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Necmeddin Bilal Erdoğan, Türk heyetiyle Beyrut'ta Berri dahil 3 yetkiliyle görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Türk heyeti, Beyrut'ta Meclis Başkanı Nebih Berri, Behiye el-Hariri ve Velid Canbolat ile görüştü. Görüşmelerde iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, başkent Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Müstakbel Hareketi Başkan Yardımcısı Behiye el-Hariri ve Dürzi lider, eski İlerici Sosyalist Parti Başkanı Velid Canbolat ile görüştü.

Erdoğan ve beraberindeki heyet, Beyrut'taki temasları kapsamında Müstakbel Hareketi Başkan Yardımcısı Behiye el-Hariri ile bir araya geldi. Heyette, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun da yer aldı.

Müstakbel Hareketi'nin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan ve beraberindeki heyet, daha sonra Dürzi lider ve eski İlerici Sosyalist Parti Başkanı Canbolat'ı ziyaret etti.

Canbolat ile görüşmelerinin ardından Meclis Başkanlığına geçen Erdoğan ve beraberindeki heyet, Meclis Başkanı Berri ile bir araya geldi.

Kaynak: AA
Meclis BaşkanıNebih BerriDiplomasiPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Zorlu Holding’in yeni patronu belli oldu: Olgun Zorlu koltuğa oturdu Zorlu Holding'in yeni patronu belli oldu: Olgun Zorlu koltuğa oturdu
Bakan Fidan’dan “Abdullah Çatlı“ sorusuna tek cümlelik yanıt Bakan Fidan'dan "Abdullah Çatlı" sorusuna tek cümlelik yanıt
Bakan Tekin’e seslenen anne: Oğlum mutfakta olacaktı, onu elektrikçinin yanında çalıştırdılar Bakan Tekin'e seslenen anne: Oğlum mutfakta olacaktı, onu elektrikçinin yanında çalıştırdılar
Malatya’da askeri helikopter düştü MSB’den açıklama geldi: 4 şehidimiz var Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
21:52
Sergen Yalçın da çare olamadı A Milli Takım, öne geçtiği maçta Belçika’ya kaybetti
Sergen Yalçın da çare olamadı! A Milli Takım, öne geçtiği maçta Belçika'ya kaybetti
21:17
Avrupa, Arda Güler’in attığı golü konuşuyor
Avrupa, Arda Güler'in attığı golü konuşuyor
20:27
Belçika maçında yerinde duramadı: Sergen Yalçın’ın milli takımla ilk sınavı
Belçika maçında yerinde duramadı: Sergen Yalçın'ın milli takımla ilk sınavı
19:22
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay! Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
19:11
Malatya’da askeri helikopter düştü MSB’den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
18:48
48 yakalama emriyle aranan Demir için İstanbul’dan Azerbaycan’a iade talebi
48 yakalama emriyle aranan Demir için İstanbul'dan Azerbaycan'a iade talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 22:14:29. #7.12#
SON DAKİKA: Necmeddin Bilal Erdoğan, Türk heyetiyle Beyrut'ta Berri dahil 3 yetkiliyle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android