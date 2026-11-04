Necran'da erken uyarı sistemi devreye alındı, halktan sakin olmaları istendi - Son Dakika
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Necran'da erken uyarı sistemi devreye alındı, halktan sakin olmaları istendi

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Yemen sınırındaki Necran vilayetinde erken uyarı sistemini devreye alarak halktan sakin olmalarını ve resmi talimatlara uymalarını istedi. Kısa süre sonra yapılan ikinci açıklamada ise uyarı gönderilen bölgelerde tehlikenin geçtiği bildirildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Yemen sınırında bulunan Necran vilayeti için erken uyarı sisteminin devreye alındığını duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olası tehlikelere karşı alınması gereken önlemlere ilişkin talimatları paylaştı.

Açıklamada, Necran vilayetinde erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtilerek halka olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Uyarı mesajı alan kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

Tehlike ortadan kalkana kadar en yakın güvenli yere, özellikle bina içindeki pencerelerden uzak bir odaya geçilmesi ve ev ya da binadan çıkılmaması gerektiğine işaret edildi, dışarıda olanların da en yakın binaya girmeleri istendi.

Tehlikenin geçtiği bildirildi

Sivil Savunma Müdürlüğü, erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, uyarı gönderilen bölgelerde "tehlikenin geçtiğini" bildirdi.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve altyapı tesisleri, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan İHA ve balistik füzelerle hedef alınıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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