Nefes Borusuna Yiyecek Parçası Kaçan Öğrenci Kurtarıldı

Van'ın Gevaş ilçesinde nefes borusuna yiyecek parçası kaçan öğrenci, öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Kızıltaş Mahallesi'nde Necibe- Ahmet Coşkun İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Sabır Fırat Adakan'ın nefes borusuna yemek yediği sırada yiyecek parçası kaçtı.
Nefes almakta zorlanan ve hızla sınıftan çıkan Adakan'ı gören öğretmenlerden Mesut Kaçak, kaçan parçayı yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkararak öğrencisinin nefes almasını sağladı.
Öğretmenin öğrenciye müdahale etmesi okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
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