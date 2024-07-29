Nemrut'a giden piknikçilere ayı sürprizi - Son Dakika
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Nemrut'a giden piknikçilere ayı sürprizi

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Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Krater Gölü çevresine pikniğe giden vatandaşların sofralarını ayılar bastı. Yemek kokusuna giden anne ayı ve iki yavrusu, piknikçilere sürpriz yaparak kurulan sofradan kendileri faydalandı. Ayılar, insanlar tarafından sürekli olarak elle beslendiği için bölgeye giden vatandaşlar için büyük tehlike arz ediyor. Yetkililer uyarılarda bulunmasına rağmen, ayılar et ve mangal kokusuna gelerek insanlarla karşılaşmaktan kaçınmıyor.

29.07.2024 09:08
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Nemrut'a giden piknikçilere ayı sürprizi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Krater Gölü çevresine pikniğe giden vatandaşların sofralarını ayılar bastı.

Geçtiğimizde günlerde Nemrut Krater Gölü kenarına piknik yapmaya giden aileler, sofralarını hazırladıktan sonra bir sürprizle karşılaştı. Yemek kokusuna giden anne ayı ve iki yavrusu, piknikçilere sürpriz yaparak kurulan sofradan kendileri faydalandı. Sürekli olarak insanlar tarafından elle beslenen ayılar, bu durumu alışkanlık haline getirerek bölgeye giden vatandaşlar için büyük tehlike arz ediyor.

2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü kenarında yaşayan bozayılar yoldaki araçların önünde bile durarak yiyecek bekliyor. Bitlis Eren Üniversitesinden Öğretim Üyesi Cihan Önen, konuyla ilgili birçok kez uyarılarda bulunduğunu hatta bununla ilgili çevreye tabelaların asıldığını da dile getirdi. Önen, "Az önce Nemrut Kalderası'nın büyük göl civarında anne ve iki yavru ayı piknikçilerin olduğu bölgeye geldi ve onları kovaladıktan sonra sofralarına oturdu. İnsanlar olabildiğince kaçtılar ve hatta birkaç kişiye de saldırı girişimi oldu. Bizler bu konu ilgili birçok defa insanları bilgilendirdik. Yetkililer de zaten gerekli tabelaları asmışlar. Burası piknik yapılabilecek yerler ve ayılara yaklaşılmaması gerektiğini defalarca dile getirdik. Geçmiş yıllarda da saldırı oldu ayılar tarafından ve buna bağlı olarak yaralanmalarda oldu. Ayılar et ve mangal kokusuna geliyor. Böylece insanlar ve ayılar karşılaştığı zaman istenmeyen durumlar söz konusu olabiliyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Nemrut'a giden piknikçilere ayı sürprizi - Son Dakika

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