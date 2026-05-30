Nemrut Dağı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nemrut Dağı'nda Bayram Yoğunluğu

Nemrut Dağı\'nda Bayram Yoğunluğu
30.05.2026 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatilinde Nemrut Dağı'na ziyaretçi ilgisi arttı, günlük ortalama 3 bin kişi gezdi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki 2 bin 206 metre rakımlı dağın zirvesini görmeye gelen yerli ve yabancı turist sayısında, 9 günlük bayram tatilinde artış gözlendi.

Tatil boyunca günlük ortalama 3 bin ziyaretçi, "Güneşin en güzel doğup battığı yer" olarak nitelendirilen Nemrut Dağı'nı gezdi.

Antalya'dan gelen Ayhan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge turu kapsamında Adıyaman'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Büyüleyici ve etkileyici bu yöreyi yakından görme fırsatı yakaladığımız için memnunuz. Çocuklarım ve eşimle tatil fırsatını en iyi şekilde değerlendirmek istedik. Buraları görmeyi istedik." diye konuştu.

ABD'den gelen Anthony Hendrick ise "Buraya ilk kez geliyoruz. Bu yapı inanılmaz. Türkiye'nin bunu korumuş olmasından dolayı çok memnunum. Dünyanın dört bir yanındaki herkesi buraya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Uluslararası, Kültür Sanat, Nemrut Dağı, Kültür, Turizm, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nemrut Dağı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve İran’dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar ABD ve İran'dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar
Doğu Akdeniz’deki iki ili sağanak ve dolu vurdu Doğu Akdeniz'deki iki ili sağanak ve dolu vurdu
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi’nde kutladı İstanbul’un Fethi'nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi'nde kutladı
Ersan Şen’den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim

10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
10:21
AK Parti’nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
09:53
AK Partili Ensarioğlu’ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
AK Partili Ensarioğlu'ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
09:38
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
08:34
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı Giriş çıkışlar kapatıldı
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı
08:25
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 11:18:44. #7.13#
SON DAKİKA: Nemrut Dağı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.