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Nemrut Kalderası'na ziyaretçi akını

BİTLİS – Bitlis'in Tatvan ilçesinde henüz kardan dolayı yolu açılmayan Nemrut Krater Gölü, mayıs ayında da yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin en büyük krater gölü özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü, çevresindeki doğal güzellikleriyle de yılın her döneminde kent sakinlerinin ve ziyaretçilerin gezdiği yerlerin başında geliyor. Henüz kardan dolayı yolu açılmayan Nemrut'a gelen turistler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, hem doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor hem de ortaya çıkan manzarayı görüntülüyor.

Kardan dolayı göllere inemediğini söyleyen Fehmi Yıldırım, "Nemrut Krater Gölü'nü ziyarete geldim. Mayıs ayında olmamıza rağmen halen Nemrut Krater Gölü'nün kardan dolayı yolu kapalı. Vatandaşlarımızın bu doğa harikası yeri gelip görmesini istiyoruz" dedi.

Kalderayla birlikte fotoğraflar çektiklerini söyleyen Ali Akarsu, "Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'na geldik. Burada görsel güzellikleri gördük. Nemrut Kalderası gerçekten hem doğası olarak hem de yapı olarak çok güzel bir yer. Burada arkadaşlarımızla fotoğraflar çektik" dedi.