Nemrut Kalderası'nda Bozayıları Besleyen Ziyaretçiler

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası'na gelen ziyaretçiler, karşılarına çıkan bozayıları görüntülüyor, yanlarındaki yiyeceklerle besliyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, lav kalıntıları, endemik bitki örtüsü ve bozayılarıyla dikkati çekiyor.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünü barındıran Nemrut Kalderası'nı gezmeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, göl çevresinde yaşamlarını sürdüren bozayılarla karşılaşıyor.

Ziyaretçilerin fotoğraflarını çektiği ayıları elle beslemeleri, ilginç görüntü oluşturuyor.