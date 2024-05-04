Nemrut Krater Gölü turistleri ağırlamaya başladı - Son Dakika
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Nemrut Krater Gölü turistleri ağırlamaya başladı

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Bitlis'in Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü, yolunun kardan kapalı olmasına rağmen yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı. Turistler, araçları ile zirveye kadar çıkarak geri kalan yolu doğa yürüyüşü yaparak tamamlıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Kalderası, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla yılın her döneminde doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

04.05.2024 08:40
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Nemrut Krater Gölü turistleri ağırlamaya başladı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü, yolunun kardan kapalı olmasına rağmen yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı.

Bölgeye giden turistler araçları ile zirveye kadar çıkarak geri kalan yolu ise doğa yürüyüşü yaparak tamamlıyor. Turistler, yaklaşık 5 saatlik yolu yürüyerek göl kenarında kurdukları çadırlarla doğayla iç içe yaşamanın keyfini çıkarıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, doğal güzellikleri, eşsiz manzarası ve zengin biyoçeşitliliğiyle yılın her döneminde doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Doğa, vahşi yaşam ve uzay fotoğrafları çeken Bitlis Eren Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen de beraberindekilerle yaklaşık 4 saat yürüyerek Nemrut Kalderası'na ulaştı.

Alandaki ziyaretçileri ve kamp yapan 2 Fransız turist ile kalderayı görüntüleyen Önen, "Mayıs ayının başındayız ancak pek çok yerde kar var. Buna rağmen yerli ve yabancı turistler yürüyerek de olsa bölgenin güzelliklerine tanıklık ediyor. Burası harika bir yer" dedi.

Nemrut Krater Gölü turistleri ağırlamaya başladı
Kaynak: İHA

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