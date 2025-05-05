Nemrut'un Develeri Turizme Kazandırılacak - Son Dakika
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Nemrut'un Develeri Turizme Kazandırılacak

Nemrut\'un Develeri Turizme Kazandırılacak

Bitlis'te 'Nemrut'un develeri' olarak bilinen kaya bloklarının korunup turizme açılması hedefleniyor.

05.05.2025 11:44
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde " Nemrut'un develeri" olarak bilinen kaya bloklarının korunarak turizme kazandırılması hedefleniyor.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Nemrut Dağı'nın patlaması sonucu oluşan ve şekillerinden dolayı halk arasında "Nemrut'un develeri" olarak bilinen kaya bloklarının yer aldığı alanda incelemede bulundu.

Görevlilerden bilgi alan Karakaya, basın mensuplarına, "Nemrut'un develeri"nin Bitlis'in güzide destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Bitlis'in hem doğal güzellikleriyle hem tarihi dokusuyla çok kadim bir kent olduğunu ifade eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Burada, 15. yüzyılda olduğunu değerlendirdiğimiz bir volkanik patlama sonucunda oluşan ve 'Nemrut develeri' olarak adlandırılan 26 kayaç yapı bulunuyor. Burayla ilgili yöresel olarak çok sayıda efsaneler de söylenmiştir. Bilimsel yönden baktığımızda Nemrut Kalderası, dünyanın ikinci Türkiye'nin ise en büyük kalderası. Volkanik patlama sonrası oluşan bu kayaç yapılar da vatandaşımıza görsel şölen sunuyor. Burada yapılabilecek çalışmalar varsa onları değerlendirmek ve vatandaşımızın beğenisine sunmak amacıyla alanı inceledik. Bura bölgesel sit alanı. Yerin altından da küçük parçalar çıkabilir ama şu anda 26 kayaç yapı var."

"Bu çalışmaları bilimsel yönüyle değerlendirerek yapmamız gerekiyor"

Bölgeyi çevirip kontrol altına almayı düşündüklerini ancak vatandaşların bölgeye erişimi noktasında da sürdürülebilirliği sağlamak zorunda olduklarını ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Buranın korunmasını kesinlikle sağlamak durumundayız. Kültürel, tarihi ve doğal bir yapı olduğu için kayaçları, vatandaşımızla bağını koparmadan koruma-kullanma dengesi içinde, Nemrut Kalderası ile ilgili yaptığımız daha üst boyutlu milli park ve jeopark çalışmasının içinde değerlendireceğiz. Vatandaşımızın, sevdikleriyle ziyaret etmekten mutlu olduğu bir alan haline gelmesi için çalışmalar yapacağız. Bu çalışmaları rastgele değil, bilimsel yönüyle değerlendirerek yapmamız gerekiyor. Herkesi tarihiyle, kültürel yapılarıyla ve doğal güzellikleriyle bir yeryüzü cenneti olan kadim şehir Bitlis'imize bekliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nemrut'un Develeri Turizme Kazandırılacak - Son Dakika

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