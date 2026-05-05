Nene Hatun Anaokulu Açıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yapımı kamu kaynaklarıyla tamamlanan Nene Hatun Anaokulu düzenlenen törenle açıldı.

Yenikent Mahallesi'nde, 3, 4 ve 5 yaş gruplarında toplam 132 öğrencinin öğrenim gördüğü okul binasının açılışında Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ile TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan birer konuşma yaptı.

Sınıfları ziyaret eden Vali Yılmaz, Milletvekili Gürcan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ve diğer ilgililer, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.