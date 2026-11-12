Nepal'de dağ yolunda minibüs yoldan çıktı, ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü

Nepal'de dağ yolunda minibüs yoldan çıktı, ilk belirlemelere göre 10 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nepal'in başkenti Katmandu'nun 60 kilometre güneybatısındaki Bhimphedi köyünde dağ yolunda bir minibüs yoldan çıktı; ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken soruşturma başlatıldı.
Nepal'de bir minibüsün dağ yolunda yoldan çıkması sonucu, ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Nepal'in başkenti Katmandu'nun 60 kilometre güneybatısındaki Bhimphedi köyündeki dağ yolunda bir minibüs yoldan çıktı.
Kazada ilk belirlemelere göre minibüste bulunan 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kazanın nedeni henüz belirlenemezken soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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