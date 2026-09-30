Nepal'de düzenlenen Indra Jatra Festivali sekiz gün süren etkinliklerle sona erdi

Nepal'de düzenlenen Indra Jatra Festivali sekiz gün süren etkinliklerle sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nepal'de düzenlenen Indra Jatra Festivali, Katmandu'da sekiz gün boyunca süren etkinliklerin ardından sona erdi. Hinduizm'de yağmur tanrısı kabul edilen Indra için geleneksel ritüeller, geçit törenleri, müzik ve maskeli dans performansları düzenlendi.
KATMANDU, 30 Eylül (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen Indra Jatra Festivali, 29 Eylül 2026.
Nepal'de düzenlenen Indra Jatra Festivali sona erdi. Sekiz gün süren etkinlikte Hinduizm'de yağmur tanrısı kabul edilen Indra için geleneksel ritüeller, geçit törenleri, müzik ve maskeli dans performansları gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?