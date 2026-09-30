Nepal'de düzenlenen Indra Jatra Festivali sekiz gün süren etkinliklerle sona erdi

KATMANDU, 30 Eylül (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen Indra Jatra Festivali, 29 Eylül 2026.

Nepal'de düzenlenen Indra Jatra Festivali sona erdi. Sekiz gün süren etkinlikte Hinduizm'de yağmur tanrısı kabul edilen Indra için geleneksel ritüeller, geçit törenleri, müzik ve maskeli dans performansları gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)