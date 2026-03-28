Nepal'de Eski Liderler Gözaltında

Nepal polis yetkilileri, eski başbakan Oli'yi ve protestoculara ateş açma emri verdiği iddiasıyla suçlanan eski İçişleri Bakanı Lekhak'ı, protestolar sırasında yaşanan ölümler sebebiyle gözaltına aldı.

Oli ve Lekhak, gözaltına alındıktan sonra Katmandu Bölge Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İçişleri Bakanı Sudan Gurung, yaptığı açıklamada, hiç kimsenin "kanunların üzerinde olmadığını" vurgulayarak "Bu, kimseye karşı bir intikam değil, sadece adaletin başlangıcı." ifadesini kullandı.

Hükümet tarafından kurulan bir komisyonun yürüttüğü soruşturma sonucunda, Oli, Lekhak ve protestolar sırasında görevde olan emniyet müdürüne 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Nepal'de protestolar

Eylül 2025'te hükümetin sosyal medya platformlarını lisans başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle engellemesi sonrası başlayan protestolar şiddet olaylarına yol açmıştı.

Gençlerin öncülüğünde düzenlenen protestolarda 77 kişi hayatını kaybetmiş, 2 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Kabinede birçok bakanın istifa ettiği süreçte protestolar, siyasi liderlerin evlerine ve kamu binalarına yönelik saldırılara dönüşmüştü.

Dönemin Başbakanı Oli, 9 Eylül'de istifa etmiş, binlerce mahkum hapishanelerden firar etmişti.

Protestolarda Nepal Parlamentosu, Nepal Yüksek Mahkemesi ve merkezi hükümet sekreterliği dahil birçok kamu kuruluşu ateşe verilmişti.