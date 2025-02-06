Nepal'de Everest Tırmanışına Rehber Zorunluluğu

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KATMANDU, 6 Şubat (Xinhua) -- Nepal, dünyanın en yüksek dağı olan Everest Dağı da dahil olmak üzere ülke içindeki 8.000 metrenin üzerindeki tüm dağlara yalnız tırmanışı yasakladı.

Turizm Departmanı Direktörü Liladhar Awasti çarşamba günü yaptığı açıklamada, hükümetin dağcılık yönetmeliğini değiştirerek tüm dağcıların keşif gezilerinde bir rehber tarafından desteklenmesini zorunlu hale getirdiğini söyledi.

Awasti Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Bu adım 8,000 metrenin üzerindeki zirvelerde dağcıların güvenliğini sağlamak için atıldı" dedi.

Nepal ocak ayında Nepal ile Çin arasında yer alan Everest Dağı'na tırmanış izni ücretlerini artıracağını duyurmuş ve bahar tırmanış sezonu için 1 Eylül'den itibaren yabancılar için izin ücretini 11.000 ABD dolarından 15.000 ABD dolarına yükseltmişti.

Nepal'de 8.000 metrenin üzerinde dünya çapında tanınan sekiz zirve bulunuyor.