Nepal'de Heyelan Sonucu 9 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nepal'de Heyelan Sonucu 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Nepal'in Lumbini bölgesinde meydana gelen heyelanlarda, şiddetli yağışlar nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti. Gulmi ve Syangja ilçelerinde gerçekleşen heyelanlar sonucunda 5'i aynı aileden en az 9 kişi toprak altında kalarak yaşamını yitirdi. Ayrıca evlerin hasar gördüğü ve yolların kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Muson yağmurlarının etkisiyle Güney Asya'da sık sık doğal afetler ve kazalar meydana geliyor. Haziran-eylül döneminde Nepal'de yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle daha önce de 14 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi yaralanmıştı.

29.06.2024 19:11
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Nepal'in Lumbini bölgesinde meydana gelen heyelanlarda, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Nepal Ulusal Afet Kurtarma ve Azaltma Yönetimi Kurumu, Gulmi ve Syangja ilçelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldiğini açıkladı.

Yetkililer, 5'i aynı aileden en az 9 kişinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Ayrıca yetkililer, iki ilçede heyelan nedeniyle çok sayıda evin hasar gördüğünü ve yolların kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Nepal'i 26 Haziran'da etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 14 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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