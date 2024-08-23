Nepal'de otobüs kazasında 27 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nepal'de otobüs kazasında 27 kişi hayatını kaybetti

Nepal'in Tanahun bölgesinde yolcu otobüsünün Marsyangdi Nehri'ne düştüğü kazada 27 kişi hayatını kaybetti. Otobüsün Tanahun bölgesindeki nehre düşmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

23.08.2024 17:46
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Nepal'in Tanahun bölgesinde yolcu otobüsünün Marsyangdi Nehri'ne düştüğü kazada 27 kişi hayatını kaybetti.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 43 yolcunun bulunduğu Hindistan plakalı yolcu otobüsünün Nepal'in Pokhara bölgesinden başkent Katmandu'ya gittiği belirtildi.

Açıklamada, otobüsün Tanahun bölgesindeki Marsyangdi Nehri'ne düşmesi sonucu 27 yolcunun yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kazada yaralanan 16 kişinin yakındaki hastanelere sevk edildiği kaydedilen açıklamada, yolcuların tamamının Hindistan vatandaşı olduğu aktarıldı.

Hindistan'ın Katmandu Büyükelçiliğinin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, nehre düşen otobüste sadece Hint vatandaşlarının bulunduğu doğrulanarak yardım çalışmaları için yerel yetkilerle işbirliği halinde olunduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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