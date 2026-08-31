Nepal'de Sel Faciası: Ölü Sayısı 903'e Yükseldi - Son Dakika
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Nepal'de Sel Faciası: Ölü Sayısı 903'e Yükseldi

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Nepal'in Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde ölenlerin sayısı 903'e, kayıplar 4247'e çıktı.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 903'e yükseldiği bildirildi.

Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

CNN'in haberine göre, Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu, ölü sayısının 903'e, 592'si yabancı uyruklu olmak üzere kayıp sayısının da toplam 4 bin 247'ye yükseldiğini duyurdu.

Yetkililer ayrıca, bölgede kurtarılan kişi sayısının 10 bin 451 olduğunu belirtti.

Öte yandan yetkililer, kayıplar arasında selden etkilenen bölgelerdeki çeşitli hidroelektrik projelerinde çalışan en az 933 işçinin bulunduğunu bildirdi.

Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirilmişti.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nepal'de Sel Faciası: Ölü Sayısı 903'e Yükseldi - Son Dakika

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