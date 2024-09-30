Nepal'de Sel Felaketi: Ölü Sayısı 192'ye Yükseldi

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KATMANDU, 30 Eylül (Xinhua) -- Nepal'de aralıksız devam eden yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı Pazartesi sabahı itibarıyla 192'ye yükseldi.

Nepal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Rishiram Tiwari, yıkıcı afetlerde 194 kişinin yaralandığını, 30 kişidense haber alınamadığını söyledi.

Tiwari, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "An itibarıyla afetlerden etkilenen 4,500'den fazla kişiyi kurtarmış durumdayız. Güvenlik güçleri, kurtarma çalışmalarını sürdürüyor" dedi

Yaralıların ücretsiz tedavi gördüğünü kaydeden Tiwari, hükümetin Cuma ve Cumartesi günü sürekli yağışların neden olduğu afetlerde yerlerinden olanlara gıda ve diğer yardım malzemelerinin dağıtımını hızlandırdığını söyledi.

Hükümet verilerine göre Nepal genelinde 1.327 ev yıkılırken, 19 ana karayolunun farklı kesimleri hasar gördü. Güvenlik güçleri kapanan otoyolları açmak için harekete geçirildi.