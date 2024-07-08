Nepal'de Toprak Kaymaları ve Sellerde 15 Kişi Hayatını Kaybetti

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KATMANDU, 8 Temmuz (Xinhua) -- Nepal'de meydana gelen toprak kaymaları ve sellerde en az 15 kişi daha hayatını kaybetti.

Nepal Polisi sözcüsü Dan Bahadur Karki, Pazar günü yaptığı açıklamada, Cuma akşamından itibaren aralıksız devam eden muson yağmurlarının Nepal genelinde büyük hasara yol açtığını, toprak kaymaları ve sellerde 15 kişinin öldüğünü, 2 kişinin kaybolduğunu ve 17 kişinin de yaralandığını belirtti.

Karki, Xinhua'ya yaptığı açıklamada son iki gün içinde toprak kaymaları ve seller nedeniyle en az 125 ailenin yerinden olduğunu, yüzlerce besi hayvanının telef olduğunu ve ülke genelinde bazı otoyolların kapandığını söyledi.

Nepal'in başkenti Katmandu'nun bazı bölgeleri ise sular altında kaldı.

Karki, yağışların devam etmesi nedeniyle can ve mal kaybının artmasının muhtemel olduğunu kaydetti.

Nepal'de muson mevsiminin başladığı 10 Haziran'dan itibaren yağış kaynaklı felaketlerde daha önce 48 kişi hayatını kaybetmişti.