Nepal'de Toprak Kayması Sonucu 65 Yolcudan Haber Alınamıyor

CHİTWAN, 12 Temmuz 2024 (Xinhua) -- Nepal'in Chitwan bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonrasında kurtarma çalışmalarını yürüten polis memurları, 12 Temmuz 2024.
Nepal'in başkenti Katmandu'yu ülkenin geri kalanına bağlayan otoyolun Chitwan bölgesindeki Mugling-Narayanghat kesiminde iki otobüsün toprak kayması sonucu sürüklenmesinin ardından 65 yolcudan haber alınamıyor. (Fotoğraf: Nepal polisi/ Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
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