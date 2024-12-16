Nepal'de Yomari Punhi Festivali Kutlandı

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KATMANDU, 16 Aralık (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da Yomari Punhi'yi kutlamak için düzenlenen bir etkinlik sırasında geleneksel kıyafetler giyerek gösteri yapan insanlar, 15 Aralık 2024.

Yomari Punhi Festivali, Nepal'deki Newar topluluğu tarafından dolunay gününde çeltik hasadının sona ermesi sebebiyle kutlanıyor. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)