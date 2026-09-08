Nepal'deki heyelan kurbanları için ulusal yas gününde anma töreni yapıldı
Nepal'deki heyelanda hayatını kaybedenler için pazartesi günü ulusal yas günü ilan edildi ve Lalitpur kentinde anma töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel, arama kurtarma çalışmalarının sürdürülmesi ve ulusal birlik çağrısında bulundu.
LALİTPUR, 8 Eylül (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentinde, heyelan sonucu hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreninde mum ışığı tutan insanlar, 7 Eylül 2026.
Nepal, heyelanda hayatını kaybedenleri anmak amacıyla pazartesi günü ulusal yas günü ilan etti.
Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel, felaketin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdürülmesi ve ulusal birlik çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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