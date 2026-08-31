Nepal'deki Sel Felaketi: 939 Ölü

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 939'a yükseldiği bildirildi.

Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu, ölü sayısının 939'a, kayıp kişi sayısının ise 592'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 bin 925'e yükseldiğini duyurdu.

Nepal'den teknik ekipman ve malzeme talebi

Nepal Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Hindistan, Çin, Japonya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Güney Kore ve diğer ülkelerden dondurucu, jeneratör, güneş enerjili lamba, DNA test kitleri, acil yardım ekipmanları, çadır, battaniye, uyku tulumu, gıda ve ilaç gibi arama kurtarma ve yardım malzemeleri alındığı kaydedildi.

Kurtarma çalışmalarına destek amacıyla ABD'den DNA test kitleri dahil teknik ekipman istendiği belirtilen açıklamada, Çin ve Singapur'dan köprü sistemleri ve yüksek kapasiteli insansız hava araçları (İHA) talep edildiği aktarıldı.

Açıklamada, benzer özel malzeme ve teknik ekipmanların çok yakında Japonya ve Güney Kore'den de ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Öte yandan, Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirilmişti.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.