Nepal'deki Sel ve Heyelanlarda Ölü Sayısı 236'ya Yükseldi

Güncel

KATMANDU, 4 Ekim (Xinhua) -- Nepal'de toprak kaymaları ve sellerde ölenlerin sayısı Perşembe akşamı itibarıyla 236'ya ulaştı.

Nepal polisine göre afetlerde 173 kişi yaralandı, 19 kişi ise hala kayıp.

Fiziksel Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde aralıksız devam eden muson yağmurlarının tetiklediği felaketler sonucu kapanan 34 otoyoldan 5'inin henüz açılamadığını bildirdi. Yetkililer felaketlerde hasar gören otoyolları onarma çabalarını sürdürüyor.

Bakanlığa göre, tıkanan otoyolların geçici olarak yeniden açılması için en az 3 milyar Nepal rupisine (22,4 milyon ABD doları) ihtiyaç var.