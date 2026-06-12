Nepal Dışişleri Bakanı Çin'i Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal, 14-17 Haziran tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.
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